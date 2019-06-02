HABER

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Kastamonu-Taşköprü yolu 2’nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu-Taşköprü yolu 2’nci kilometresinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunun 2’nci kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 67 TF 318 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne seyreden 20 AJT 87 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar, şarampolde takla atarak durabildi. Yaşanan kazada hafif ticari araçta bulunan Ethem Türkoğlu (9), Sıla Türkoğlu (13), Adil Türkoğlu (39), Kerime Türkoğlu (34) ve Melek Türkoğlu ile otomobilde bulunan Tunahan Yıldız (25) ve Tuğba Zeliha Yıldız (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı 
'Yeşil kesen baş keser' atasözünden uyarlanan afişe dünya birinciliği ödülü'Yeşil kesen baş keser' atasözünden uyarlanan afişe dünya birinciliği ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.