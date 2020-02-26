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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 08:07 | Son Güncelleme

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Yen (39) yönetimindeki plakalı hafif ticari araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül (42), çocukları Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan, yanındaki Merve Yılmaz (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Kaza

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