Hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Karabük 100. Yıl Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.K. yönetimindeki 78 MA 0113 plakalı hafif ticari araç 1001 Numaralı Cadde istikametinden Güneş Market Kavşağına geldiği sırada S.K.(49) yönetimindeki 67 EU 899 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü S.K.(49) ve yanında bulunan B.K.(20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Medikar Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



