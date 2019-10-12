Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Salim Bölük (67) idaresindeki 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Gencali köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Dede Cüneyt Yıldırım (50) yönetimindeki 80 KR 364 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ayten Bölük (67) yaralandı.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayten Bölük kurtarılamadı.
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