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Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da çalıştığı fabrikanın vardiyasına kullandığı hafif ticari araçla giden Metin Saygılı (44), organize sanayiden işçi taşıyan otobüse çarptı.

Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da çalıştığı fabrikanın vardiyasına kullandığı hafif ticari araçla giden Metin Saygılı (44), organize sanayiden işçi taşıyan otobüse çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, otobüs sürücüsü ve 1 işçi yaralandı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
Kütahya 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Sayıglı, vardiyasına gitmek için 43 BD 643 plakalı hafif ticari aracıyla yola çıktı. Saygılı, kullandığı araçla OBS mevkiine geldiğinde kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez’in kullandığı 43 S 204 plakalı işçi servisi otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Saygılı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Kesmez ile fabrika işçilerinden Sema Şimşek yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Metin Saygılı’nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KAZA YOL KEMARASINDA
Jandarma ekiplerince otobüsün yol kamerasında yapılan inceleme de kaza anının saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde karşı yönden gelen Metin Saygılı’nın kullandığı hafif ticari aracın, kendi şeridinden gelerek otobüse çarptığı görülüyor. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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