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Hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 01:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Dinçer AKBİR/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Dilovası Kuzey Marmara yolu bağlantısı yol ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Necat Süzen yönetimindeki 41 VR 746 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yolun sağ şeridinde ilerleyen Mustafa Türkay'ın kullandığı 16 K 7794 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 6 kişi sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalede bulundu. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün kardeşi Fırat Süzen (20), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon sürücüsü Mustafa Türkay ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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