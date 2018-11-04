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Hafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

AKSARAY'da hafif ticari aracın, iddiaya göre yola aniden çıkan pancar yüklü kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise  yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 67'nci kilometresinde meydana geldi. Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan Ahmet Şahin (46) yönetimindeki 68 HL 407 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı.

Hafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da hafif ticari aracın, iddiaya göre yola aniden çıkan pancar yüklü kamyona çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 67'nci kilometresinde meydana geldi. Adil Biçer (42) yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan Ahmet Şahin (46) yönetimindeki 68 HL 407 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Adil Biçer, eşi Sultan Biçer (43), çocukları Arzu Betül Biçer (15) ve Musab Biçer (3) yaralandı. Yaralılardan Adil Biçer, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne, Sultan, Arzu Betül ve Musab Biçer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Şahin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedaviye alınan yaralılardan Adil Biçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından sürücü Ahmet Şahin, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Hafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandıHafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandıHafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandıHafif ticari araç kamyona çarptı: Baba öldü, eşi ve çocukları yaralandı

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