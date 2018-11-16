HABER

Hafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, uçurumdan yuvarlandı.

Hafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, AFAD ekibince kurtarıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Fırnız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralıHafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralıHafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralıHafif ticari araç, karlı yolda uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltındaSabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.