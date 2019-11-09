HABER

Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2'si kadın 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 04:38 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hâkimiyettini kaybetmesi sonucu hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hâkimiyettini kaybetmesi sonucu hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırmızı ışıktaki otomobil savrularak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Maksat Hudaynazarov, kullandığı 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari aracın hâkimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar'ın kullandığı 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil de park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya neden olan araç ise savrularak bir marketin önünde durdu. Sürücünün aracı burada bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazaya neden olan araçta bulunan bir kadın ile otomobil sürücüsü Ali Çalpar ve yanındaki hamile eşi Suzan Çalpar yaralandı. Otomobilde bulunan ve 1 yaşında olduğu öğrenilen bebekleri A.Çalpar ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kazanın etkisiyle korkup ağlayan bebek ise yakınları tarafından sakinleştirildi.
ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kaçan sürücüyü yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Kazaya neden olan Maksat Hudaynazarov'un alkollü olduğu iddia edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği Hudaynazarov'un bu isteği reddetmesi üzerine polis, sürücüyü test için hastaneye götürdü.
Kazaya karışan otomobiller daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Seyir halindeki kamyonet mahalleliyi korkuttu! Peş peşe patlama sesleriSeyir halindeki kamyonet mahalleliyi korkuttu! Peş peşe patlama sesleri
Kapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktıKapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük panik! Kapalı otoparkta çıkan yangın mahsur bıraktı

Büyük panik! Kapalı otoparkta çıkan yangın mahsur bıraktı

İstanbul Bağcılar'da kamyonet elektrik direğini devirdi

Seyir halindeki kamyonet mahalleliyi korkuttu! Peş peşe patlama sesleri

Gebze Belediyesi'nden zabıta - vatandaş kavgasıyla ilgili açıklama

Zabıta ile vatandaşlar arasında arbede çıkmıştı! Belediyeden açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu: Terör devleti kurmak isteyenlerin oyununu bozduk

Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması! 'Sadece teröristlerin değil...'

Beşiktaş'taki otobüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.