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Hafif ticari araç, konteynere çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı.

Hafif ticari araç, konteynere çarptı: 3 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Moğultay Mahallesi'nden geçen Tunceli- Ovacık yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Yıldız yönetimindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada, sürücü Kemal Yıldız ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta ve konteynerde hasar meydana geldi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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