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  4. Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

24.04.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Dede K., yönetimindeki hafif ticari araca Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet çarptı.

AİLE YOLA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki aile yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan ve soy isimleri belirlenemeyen ailenin 2 yaşındaki kızı Eriç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan baba Ahmet (26) ile kızı Elif (4) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar bulunan anne Fatma ise Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, hafif ticari araç sürücüsü Dede K., gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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