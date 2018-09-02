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Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi.

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

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Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (1)

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