Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 ölü (3)

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.



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