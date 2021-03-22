Hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı : 1’i ağır 5 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yenice-Karabük karayolu Balıkısık DDY Üst Geçit Köprüsü’nde meydana geldi. Binali M. K. (51) yönetimindeki 78 AAC 673 plakalı hafif ticari araç Karabük’e seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Adem Ö. (21) idaresindeki 67 AAU 850 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Adil Ö.(52), Tarık Ö.(37) ve İmdat Ö.(44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaza nedeniyle trafiğin ulaşıma kapanmasıyla uzun kuyruk araçları oluştu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

