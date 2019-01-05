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Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın aynı yöne giden otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari aracın aynı yöne giden otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Ovacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cemil Karal yönetimindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Ahmet Doğan yönetimindeki 34 TV 2867 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Doğan ve eşi Hülya Doğan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Doğan çifti, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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