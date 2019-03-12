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Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.  Kaza, bugün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki  42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı.

Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralıHafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

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