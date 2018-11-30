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Hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce orta refüjdeki ağaca, ardından park halindeki 3 otomobil ve kamyona çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce orta refüjdeki ağaca, ardından park halindeki 3 otomobil ve kamyona çarptı. Kazada sürücü Erdal Koçak yaralanırken yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun ise hayatını kaybetti. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı istikametine giden Erdal Koçak yönetimindeki 43 ST 793 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce orta refüjdeki ağaca, ardından savrularak park halindeki 3 otomobile ve kamyona çarptı. Kazada sürücü Erdal Koçak yaralanırken, arkadaşı Ferdi Coşkun ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın araçlara çarpması ve kazadan saniyeler öncesinde 3 yayanın yolun karşısına geçtiği görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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