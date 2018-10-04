HABER

Hafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 07:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı.

Hafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay (38) yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Orta refüje çarparamak durabilen araçtaki Hayrettin Özbay (46) öldü, sürücüsü Muzaffer Özbay ise yaralandı.
Araçta sıkışan Muzaffer Özbay, AKS110 ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Hayrettin Özbay'ın cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRFALI

Hafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERİstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!İstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!
Akılalmaz olay! Turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttuAkılalmaz olay! Turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
Kuyumcudan çaldığı yüzüğü yutan turist hastanede gözetim altındaKuyumcudan çaldığı yüzüğü yutan turist hastanede gözetim altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu

Akılalmaz olay! Turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu

İnek kurtarma operasyonu

İnek kurtarma operasyonu

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.