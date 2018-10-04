Hafif ticari araç, park halindeki kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay (38) yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı. Orta refüje çarparamak durabilen araçtaki Hayrettin Özbay (46) öldü, sürücüsü Muzaffer Özbay ise yaralandı.

Araçta sıkışan Muzaffer Özbay, AKS110 ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Hayrettin Özbay'ın cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

