HABER

Hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

MARDİN'de, park halindeki kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, park halindeki kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine, Mardin-Diyarbakır yolundaki Akreşke geçidinde meydana geldi. Adil Sengon yönetimindeki 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, park halindeki Adil Şengül'e ait 06 JNT 81 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ön tarafı hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman yaşamını yitirdi, Eyüp Kahraman, Leyla Akbaş ve Safiye Akbaş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralıMardin’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Manisa’da bir kişiyi öldüren zanlı İzmir’de yakalandıManisa’da bir kişiyi öldüren zanlı İzmir’de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Tecavüz davasında karar verildi!

Tecavüz davasında karar verildi!

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.