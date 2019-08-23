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Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Emin Turgut (49) idaresindeki 45 SC 1974 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Denizli kara yolu Gencellidere mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 07 HR 682 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü Turgut'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Araçtan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından çevredeki bir hastanenin morguna gönderildi.

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araç Kaza ölü TIR

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