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Hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 03:35 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde refüje çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Doğan (36) idaresindeki 46 LN 408 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde refüje çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Doğan ile araçtaki Hatun (62), Mualla (64) ve 6 yaşındaki Ayaz Geçici yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Geçici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş Kaza ölü

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