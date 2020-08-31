HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafif ticari araç saman yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

Hafif ticari araç saman yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Manisa’da hafif ticari aracın saman balyası yüklü traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Manisa’da hafif ticari aracın saman balyası yüklü traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu yönüne doğru seyir eden H.G. idaresindeki 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden B.G. yönetimindeki 45 C 8797 plakalı saman balyası yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yatarken, römorkundaki saman balyaları yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü B.G. ile hafif ticari araç sürücüsü H.G. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Saman balyaları sebebiyle kısa süreliğine kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Ceren Duman cinayetinde yeni gelişmeCeren Duman cinayetinde yeni gelişme
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
En Çok Okunan Haberler
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Samsun'daki kan donduran cinayetin zanlılarına 'yardım ve yataklık' iddiasına 3 tutuklama
Samsun'daki kan donduran cinayette yeni gelişme
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Son dakika! Oruç Reis için yeni Navtex
Oruç Reis için yeni Navtex
Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunmuştu! Ceren Duman cinayetinde yeni gelişme
Ceren Duman cinayetinde yeni gelişme
Son dakika! Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.