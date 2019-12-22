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Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankırı- Ankara yolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankırı- Ankara yolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Ömer Özkur yönetimindeki 37 SP 016 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer Özkur, Hacı Özkur ve Tahir Kaya (60) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahir Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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