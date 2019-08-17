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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, Alaşehir-Denizli Karayolu yeni garaj mevkinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alaşehir-Denizli Karayolu yeni garaj mevkinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir’den Denizli yönüne seyir halinde olan A.E.D (36) yönetimindeki 35 LAJ plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan araçta bulunan sürücü A.E.D., Y.D. ve G.T. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü ve yaralıların İzmirli oldukları ve Denizli’ye gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

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