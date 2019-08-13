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Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 7 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Bozova yolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Sadun Tatmaz yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Sadun Tatmaz ile araçta bulunan Hacire, Özlem, Nimet, Berfin, Yusuf Berk ve Dilek Tatmaz yaralandı. Yaralı Tatmaz ailesi, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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