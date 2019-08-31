Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahin Ayık idaresindeki 02 HE 253 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta Karayolu Kuruçay mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Şahin Ayık ile araçta bulunan Meryem Ayık (70) ve Şefika Ayık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Meryem Ayık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



