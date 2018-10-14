HABER

Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Durankaya beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Durankaya beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Akar ailesinden İrfan (13) ile kardeşi Cansu (5) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 1'i bebek 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesine bağlı Gare Mahallesi'nde meydana geldi. Geçitli köyüden Hakkari yönüne giden İbrahim Akar (33) yönetimindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim, eşi Gönül (33), çocukları Gülten (16), İrfan, Cansu, Gülbahar (4), Cennet (1) ile kardeşi Nahide Akar (21) yaralandı. Yaralı aile fertleri, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan İrfan ve kardeşi Cansu Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akar ailesinden 6 yaralının tedavisi sürdürülürken, kaza haberini alan yakınları, hastaneye koştu. 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini öğrenen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi. İrfan- Cansu Akar kardeşlerin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralıHafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralıHafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralıHafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralı

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
Nazilli'de 43 gram eroinle yakalanan 3 şüpheli tutuklandıNazilli'de 43 gram eroinle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Yanan otomobilde erkek cesedi bulunduYanan otomobilde erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunu gören inanamıyor

Vücudunu gören inanamıyor

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

Bulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

İsveçli pilot seyahat fenomeni oldu

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.