Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 2 kardeş öldü, anne- baba ve diğer çocuklar yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Durankaya beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Akar ailesinden İrfan (13) ile kardeşi Cansu (5) yaşamını yitirdi, 2'si çocuk, 1'i bebek 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesine bağlı Gare Mahallesi'nde meydana geldi. Geçitli köyüden Hakkari yönüne giden İbrahim Akar (33) yönetimindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim, eşi Gönül (33), çocukları Gülten (16), İrfan, Cansu, Gülbahar (4), Cennet (1) ile kardeşi Nahide Akar (21) yaralandı. Yaralı aile fertleri, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan İrfan ve kardeşi Cansu Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akar ailesinden 6 yaralının tedavisi sürdürülürken, kaza haberini alan yakınları, hastaneye koştu. 2 kardeşin yaşamını yitirdiğini öğrenen ailenin yakınları, sinir krizi geçirdi. İrfan- Cansu Akar kardeşlerin cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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