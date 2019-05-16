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Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Benli idaresindeki 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 20. kilometresinde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtakilerden Bedriye Mermer (56) ile Nebi Arda (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Özkan Benli ile Aysel Arda ve Emine Benli, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özkan Benli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 3 yaralı Eskişehir trafik kazası

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