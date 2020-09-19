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Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp kaçtığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 22:32 | Son Güncelleme

Kütahya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki aracında kavun satan seyyar satıcı ile yanındaki müşteriye çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada iki kişi ağır yaralanırken, araç başındaki bir kişi ise şans eseri kazadan kurtuldu. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp kaçtığı anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklet ile araçtan kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaz’a çarparak ağır yaraladı.

Kazadan sonra durmayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emeksiz ve Duymaz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araç başındaki üçüncü bir kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İki kişinin ağır yaralandığı kaza kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari aracın motosiklete çarptıktan sonra kavun satılan araç başındaki 2 kişiye çarparak olay yerinden kaçtığı görüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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