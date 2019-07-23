Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır Silvan karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Silvan yolu 20’nci kilometresi Karaçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 DN 650 plakalı araç, Şanlıurfa’dan Diyarbakır’ın Kulp ilçesine akraba ziyaretine giderken Karaçatı mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Hafif ticari aracın taklalar atması sonucu araçta bulunanlar yola fırladı. Yola fırlayanlardan 2’si çocuk, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine götürülürken, karayolları ekipleri yol güvenliğini sağladı. Araçta bulunan piknik tüpünün patlamaması büyük bir faciayı önledi.

Kazanın ardından yol, karayolları ekiplerince güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. Jandarmanın olayla inceleme başlattığı öğrenildi.