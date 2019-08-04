Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Okan Akçay (23) öldü, yanındaki arkadaşı Büşra T. ise yaralandı.

Kaza, dün gece Çorlu- Tekirdağ karayolunun Trakya Birlik Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Okan Akçay yönetimindeki 39 SY 862 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına girip takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan yanındaki Büşra T. ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Büşra T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okan Akçay'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI



