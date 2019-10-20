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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı merkeze bağlı Karaşeyh köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara yönüne giden Fehmi Ersoy (63) yönetimindeki 06 MIZ 91 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, hurdaya dönen araçta bulunan Mustafa Ersoy (92) hayatını kaybederken, sürücü Fehmi Ersoy ile Hatice Ersoy (60) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ersoy'un cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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