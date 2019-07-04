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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan hafif ticari araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan hafif ticari araçtan fırlayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM yolunun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Birsen Zoğlar yönetimindeki 34 DY 0323 plakalı hafif ticari araç, bir anda savrulup, takla attı. Kazada, arka koltuktan yola fırlayan Fatma Şanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Birsen Zoğlar ile araçta bulunan Fikri Zoğlar ve Nurhan Koroğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan 3 kişi, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fatma Şanlı'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönüne ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar 3 şeritten normal akışına döndü.

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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralıHafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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