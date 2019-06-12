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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 22:36 | Son Güncelleme

 DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yüksel Gül (67) idaresindeki 06 BR 5816 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Yüksel Gül, eşi Güler Gül (65), gelini Rukiye Gül (39) ve torunu Muhammed İhsan Gül (9) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.
Yan yatan hafif ticari araç vatandaşlar ve polisler tarafından tekerleklerinin üzerine çevrilerek yol kenarına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralıHafif ticari araç takla attı: 4 yaralıHafif ticari araç takla attı: 4 yaralıHafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

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