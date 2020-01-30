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  4. Hafif ticari araç takla attı 4 yaralı

Hafif ticari araç takla attı 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

  Sakarya'nın Erenler ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari araç, takla attı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, TEM yolunda hafif ticari araç, takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, TEM yolunun Erenler Hanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Zekeriya Bostancı yönetimindeki 50 ZC 601 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Zekeriya Bostancı, eşi Semiha Bostancı ile beraberlerinde bulunan Sudenaz Taşpınar ve Nisa Dinçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise kazanın ardından alev alan aracı söndürdü.
Sürücü Zekeriya Bostancı, ilk ifadesinde, yola manevra yapan plakasını alamadığı otomobile çarpmamak isterken aracının kontrolünü kaybederek kazanın meydana geldiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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