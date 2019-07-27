Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Taner ERDEM/GELEDOST (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde hafif ticari aracın takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Isparta- Gelendost karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Isparta yönüne giden Ahmet Kaya (43) yönetimindeki 09 AFA 14 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Kaya ile araçtaki Elif Kaya (8), Murat Ege Kaya (12), Serkan Kaya (43) ve Bircan Gülsaçan (43) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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