Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, hafif ticari araç refüjde takla attı. Araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Cavit Çamalan (58) yönetimindeki 48 KT 124 plakalı hafif ticari araç, sünücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönerek duran araçtaki Cavit Çamalan ile Hanife Çamalan (51), Yakup Çamalan (34), Gülşah Çamalan (34), Duru Çamalan (9) ve Ömer Çamalan (4) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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