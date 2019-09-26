HABER

Hafif ticari araç takla attı, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Alkan (76) yaşamını yitirdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Süleyman Alkan (76) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Alkan'ın kullandığı 32 PF 511 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkıp, takla attı. Süleyman Alkan, sürücü koltuğundan savrulup yola düşerek ağır yaralandı.
Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Süleyman Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Alkan'ın cenazesi Şuhut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyorDicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor
Türk Sahil Güvenliği’nden kaçamadıTürk Sahil Güvenliği’nden kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.