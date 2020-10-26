Hafif ticari araç tamirciye girdi

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tamirciye girerken 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki Barkal Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamirciye girdi. Tamirde olan polis aracına çarparak duran hafif ticari aracı son anda fark eden 3 kişi kaçarak kurtuldu.

Kazan anı ve şahısların kaçması ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

