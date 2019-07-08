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Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Arap turistlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi.

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Arap turistlerin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan Eskişehir istikametine giden Abdurrahman Alsharif idaresindeki 34 BE 7092 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yaptığı sırada önünde seyreden Şakir Ş’nin kullandığı 16 R 5279 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarında tarlaya uçtu. 5279 plakalı aracın arkasında bulunan Hakkı Ş. (66) yaralandı. Yaralı sıkıştığı araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasar gören özel otomobil ile hafif ticari araç kaza yerine gelen çekici marifetiyle kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

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