HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

07.03.2021 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı TAG otoyolunda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı TAG otoyolunda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Eren K. (48) idaresindeki 42 V 4283 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Hafif ticari araç yaklaşık 300 metre tır dorsesi altında sürüklendi. Tırın sürücüsü Eren K. durumu fark ettikten sonra aracını durdurup hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi görünce itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kimlikleri belirlenemeyen 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Ölenlerin cesetleri Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdiBu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı ayakkabısıyla tepki çekti

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 7 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucudan gözaltına alındı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

İletişim Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

Kadınlar ile ilgili hadisler - Peygamberimizin kadınlarla ilgili sözleri ve açıklamaları

Kadınlarla ilgili hadisler

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

İstanbul Valiliği yarın Kadınlar Günü nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı

İstanbullular dikkat! Yarın kapalı olacak

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.