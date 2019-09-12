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Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kulu- Konya karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan'ın kullandığı 42 DPM 98 plakalı hafif ticari araç, Muzaffer Yılmaz yönetimindeki 06 SFB 35 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Özcan ve yanındaki Fatma Özcan yaralandı. TIR şoförü Yılmaz ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Özcan, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

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