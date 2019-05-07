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Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden Onur Aydın yönetimindeki 34 AGU 04 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa bağlantı yoluna 5 kilometre kala önünde seyreden Bulgaristan uyruklu sürücü Beysın Ekerel idaresindeki 41 UF 991 tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Onur Aydın ile araçtaki Gürcü Oğlak yaralandı, İsmail Aydın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

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