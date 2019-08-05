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Hafif ticari araç trafik levhasına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç trafik levhasına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhasına çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İbrahim Demir idaresindeki 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolunun Doğancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Kazada, İbrahim Duman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Demir ile Ali ve Nazire Duman Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nazire ve Ali Duman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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