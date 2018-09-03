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Hafif ticari araç, üç motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (5) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 3 motosiklete çarpıp, devrildi.

Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 3 motosiklete çarpıp, devrildi. Karayolunun kan gölüne döndüğü kazada, 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'dan Kocaali yönüne Mehmet Kaya yönetimindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659 plakalı, Murat Orkun Ilgın yönetimindeki 81 DF plakalı ve Gökhan Çodar yönetimindeki 81 DL 289 plakalı motosikletlere çarparak devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletlerden biri alev aldı. Kazada bazı kişiler feci şekilde can verdi. Bir kişinin başı vücudundan koparken, bir kadının bacakları da vücudundan koptu. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, yanan aracı söndürüp, cesetlerin üzerine ellerine geçirdikleri tişört ve bezleri örttü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş ile Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kocaali İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle Kocaali-Akçakoca karayolu trafiğe kapandı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen 7 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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