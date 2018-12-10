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Hafif ticari araç, üzerinde vinç olan kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön tabelalarıyla ilgili çalışma için yol kenarına park edilen ve üzerinde vinç bulunan kamyona çarptı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön tabelalarıyla ilgili çalışma için yol kenarına park edilen ve üzerinde vinç bulunan kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Malkara- Tekirdağ yolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakup Ay, üzerinde vinç bulunun 77 AAF 837 plakalı kamyonu, Karayolları ekibinin yön tabelalarını yerleştirmesi için yol kenarına park etti. Ekipler çalışmalarına başlarken, İbrahim Çalışkan'ın kullandığı 09 PG 312 plakalı hafif ticari araç, sis nedeniyle kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü İbrahim Çalışkan ile Emre Çevik (37), aracın içinde sıkışarak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi'nin kaza kırım ekibi, araçtan çıkardığı yaralıları ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan İbrahim Çalışkan ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. KAMYON SÜRÜCÜSÜ VE 5 İŞÇİ GÖZALTINDA Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü Yakup Ak ile yön tabelası koymak için çalışan 5 işçiyi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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