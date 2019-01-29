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Hafif ticari araç yamaçta asılı kaldı, mahalleli seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de içinde bir gencin olduğu hafif ticari araç yamaçta asılı kalınca hareketli anlar yaşanırken, olayı gören mahalleli seferber oldu.Olay, Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi’ndeki İzmir Caddesi’nde meydana geldi.

Kırıkkale’de içinde bir gencin olduğu hafif ticari araç yamaçta asılı kalınca hareketli anlar yaşanırken, olayı gören mahalleli seferber oldu.
Olay, Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi’ndeki İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç 71 BB 371 plakalı hafif ticari aracın içinde oynarken aracın birden hareket etmesi sonucu dik yamaçta asılı kaldı. Aracın tekerlekleri toprağa saplanmasıyla aşağı düşmekten kurtulan genç, tehlikeli anlar yaşadı. Olayı gören mahalleli ise durumu hemen araç sahibine haber verdi. Olay yerine çekici çağrılarak aracı asılı kaldığı yerden çıkartılması için yoğun çabalar harcandı. Aracın aşağı düşmemesi için çekici vasıtasıyla güvenlik sağlanarak genç çocuk aracın içinden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan büyük vinçle araç, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Hafif ticari araç yamaçta asılı kaldı, mahalleli seferber oldu

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