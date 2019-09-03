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Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ta hafif ticari aracın yol kenarında dinlenen kişilere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, D-100 kara yolunun Erbaa ilçesi Değirmenli köy kavşağında Mürsel Koca (54) yönetimindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, yol kenarında kendi araçlarının yanında dinlenen aileye çarptı.

Kazada yaralanan Yıldız Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Mürsel ve beraberindeki İpek (52) ve Elif Koca (64) ile Erdal (51) Rümeysa (14) ve Hayrünnisa Yücel (15), Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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1 ölü 6 yaralı Erbaa'da trafik kazası Tokat

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